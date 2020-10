IJslandse favoriet doet volgend jaar alsnog mee aan songfestival

‘Ik kom volgend jaar terug en ik neem Gagnamagnið mee!’ schrijft Daði op Twitter. ‘Dus ik denk dat ik maar weer een songfestivalliedje ga schrijven.’



Voor Daði waren de druiven in maart extra zuur toen het songfestival werd afgeblazen. De zanger was al maandenlang een van de topfavorieten voor de eindzege met het nummer Think About Things.



Het dansje dat bij het nummer hoort, werd een hit op sociale media en zorgde ervoor dat het liedje al ruimschoots voor de finale viraal ging met vele bekende fans tot gevolg. Onder anderen James Corden, Russell Crowe en Jennifer Garner konden Think About Things waarderen. Het nummer werd vervolgens zelfs een kleine hit in de toonaangevende Britse Official Charts, een zeldzaamheid voor een songfestivalliedje.



Na het annuleren van het songfestival eindigde Think About Things in verschillende landen die een alternatieve wedstrijd organiseerden bovenaan.