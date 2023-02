Ik begon maandagavond zelfs ietsiepietsie terug te verlangen naar RTL late night

benefietconcerten Bekend Nederland slaat handen ineen om geld op te halen voor Giro555

De Philharmonie Haarlem organiseert maandag samen met onder anderen Willeke Alberti en Douwe Bob een benefietconcert om geld op te halen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Ook saxofonist Candy Dulfer doet mee aan het concert. De opbrengst hiervan gaat volledig naar Giro555. Het is het eerste benefietconcert in Nederland voor de slachtoffers van het natuurgeweld. Daarna volgen nog meer acties.