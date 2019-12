Ik hoorde de afgelopen week weer van alles op de radio

Wat ik afgelopen week zoal hoorde:



1. Ongehoord is alweer een oprichter armer. Haye van der Heyden trok zich terug nadat bleek dat Holocaustontkenners op Ongehoord ongehoord blijven, wat betreft de overige oprichters van Ongehoord, waar ik ze overigens volkomen gelijk in geef. Van der Heyden wil nu zelf een nieuwe omroep oprichten, waarop iedereen die bij Ongehoord ongehoord blijft een platform kan krijgen. Behalve aan



Holocaustontkenners moeten we dan denken aan Top 2000-haters, mensen die geloven dat het klimaat onder invloed van ons handelen verandert en Haye van der Heyden zelf. Er heeft zich al één lid voor Zijn nieuwe omroep aangemeld.



2. We zijn tot eind augustus volgend jaar weer verlost van de pietendiscussie. Op diverse stations reutelde men deze week nog wat door over het inmiddels na de Brexit meest irritante debatonderwerp van het jaar, tot de louterende radiostilte op pakjesavond intrad. Tip voor volgend jaar: vier Sinterklaas op de radio zonder webcams, dan maakt de kleur van Piet niets uit.



3. Ozosnel was het land nog niet uitgedraafd of Sky Radio werd al Christmas Station. Het kaarsvet druipt tot 26 december uit je radio. Houd afstand, voor je het weet ben je de kerst al over een week kotsbeu.