'Ik koester komende weken dat ene uurtje dat we met zijn vijven op de bank zitten'

Weet u wat ik nou eens verfrissend zou vinden? Als een van de deelnemers aan Wie is de Mol? in de eerste uitzending zou zeggen: ‘mensen, ik ben de mol’. Zo, dat zou me daar een partij stress schelen bij ons thuis op de bank.



Mijn oudste dochter van 13 is inmiddels een mini-Angela de Jong die de rest van het gezin, dat vrolijk zat te kwaken over het kapsel van Nathan en over de vraag of Buddy wel of niet verdacht was, met overslaande stem verordonneerde de mond te houden. ,,Ik kan er niks verstaan. Wees stil of ik zet het geluid wéér op 50.’’



Tja, de tijd gaat hard. Hoe lang is het geleden dat ik baalde dat Wie is de Mol? van de donderdag- naar de zaterdagavond verhuisde? Juist omdat school geen excuus meer was om de kinderen op tijd op bed te hebben en ik me niet langer in totale stilte op de beelden en aanwijzingen kon concentreren. Maar ja, toen geloofde ik ook nog dat de tv-kijker de verrader werkelijk kon ontmaskeren, als je gewoon goed oplette. Oh, die heerlijke naïviteit.