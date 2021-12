Ik snap er geen reet van dat Viaplay Olav Mol niet heeft binnengehaald

video Henny Huisman brengt eerbetoon aan Even tot hier met eigen ‘simpel liedje’

Tv-coryfee Henny Huisman (70) heeft op toepasselijke wijze een klein eerbetoon gebracht aan Even tot hier. De voormalige showmaster was gisteravond zo onder de indruk van het BNNVara-programma, dat hij in de pen klom om een lied te schrijven voor sterren Niels van der Laan en Jeroen Woe.

5 december