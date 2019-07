Ik snap wel dat Dione ‘u’ zei, maar waarom alleen tegen Louis van Gaal?

Wanneer zeg je als talkshowpresentator ‘u’ en wanneer ‘jij’ tegen een gast? Het blijft een worsteling op tv. Er is geen journalistieke bijbel voor met tien in steen gehouwen geboden, dus handelt iedereen naar eigen inzicht, smaak en gevoel. Hoewel er zodoende geen officieel goed of fout is, heb ik me de laatste tijd een paar keer zitten ergeren.



Donderdagavond bijvoorbeeld, tijdens De Avondetappe. Dione de Graaff ontving voetbalgrootheid Louis van Gaal en bleef hem de hele uitzending met ‘u’ aanspreken. In principe is daar natuurlijk niets mis mee. Hij is ouder dan zij, dus paste ze de regels die ze waarschijnlijk als klein meisje bij haar opvoeding kreeg ingeprent, keurig toe.