Ik Vertrek-stel Aadje en Richard beproeft met een lach en een traan hun geluk in Spanje

Daardoor woonden de mannen langere tijd apart en liep de verbouwing van hun toekomstige B&B maar liefst drie maanden vertraging op. Ondanks alle tegenslagen hebben Aadje en Richard er absoluut geen spijt van dat ze naar Spanje zijn vertrokken. ,,Dit is het beste wat me ooit is overkomen.”

Al vijftien jaar is de serie rond emigrerende Nederlanders een kijkcijferhit. Vanavond trapten Aadje en Richard het gloednieuwe seizoen af. Het stel, dat al 12,5 jaar samen is, vertrok met hun pitbull Joey en hun buldog Charles naar de Spaanse badplaats Calpe om daar een B&B te beginnen. En hoewel alles aanvankelijk voorspoedig verliep, kregen de twee ook met flinke tegenslagen te maken.



Vlak nadat de mannen afscheid hadden genomen van hun familie en al in Frankrijk reden, ontvingen ze een alarmerend belletje van Aadjes zus: zijn vader was in de achtertuin gevonden en belandde na reanimatie in een coma in het ziekenhuis. Het stel snelde weer naar Nederland, maar stond de volgende dag voor een moeilijke keuze: in Nederland blijven of naar de eindbestemming rijden, waar ze de volgende dag de papieren zouden tekenen? Na wikken en wegen besloten de heren toch naar Spanje te vertrekken, op advies van Aadjes moeder. ,,Toen zei ze: doe het maar wel, want dat zou papa ook gewild hebben”, vertelde Aadje in tranen voor de camera terwijl hij met Richard een strandwandeling maakt.

Al snel werd duidelijk dat Aadjes vader het niet zou overleven. En dus boekte hij een ticket naar Nederland om afscheid te nemen, terwijl Richard alleen achterbleef in hun nieuwe paleisje. Vlak daarna kreeg het stel met de volgende tegenslag te maken: het coronavirus. Aadje kwam vast te zitten in Nederland en kon niet terug, omdat hij slechts een koopakte van het huis had en nog niet kon aantonen dat hij een inwoner van Spanje was.



Volledig scherm Aadje en Richard in Ik Vertrek. © AVROTROS

Ondanks het verdriet om het verlies van Aadjes vader en het mislopen van inkomsten door het coronavirus, zetten Aadje en Richard toch weer door. Van de badkamer, tot de slaapkamers en de muren van het pand: ze deden hun uiterste best om hun B&B zo snel mogelijk af te krijgen. Klein detail: Richard hield zich vooral bezig met het slopen en bouwen in en rondom de woning, terwijl Aadje op beddenjacht ging.



Gelukkig had het koppel na alle tegenslagen ook een leuk nieuwtje om op te proosten: Richard ging na dertien jaar op zijn knieën voor Aadje, die uiteraard ja zei. En zo kwam er na veel lachen en huilen toch nog een mooi ‘einde’ aan het avontuur van het koppel. ,,We wisten totaal niet waar we aan begonnen, we zijn er blind ingestapt. Maar we hebben geen spijt, dat niet. We hebben echt wel heel veel lol gehad, ook rotdingen meegemaakt, maar ook veel lol. Al met al is het echt een goede stap die we gemaakt hebben. Het voelt nog steeds heel goed.” Richard vulde aan: ,,Dit avontuur heeft geen eind. Ja, hier, ooit een keertje. Maar over veertig jaar denk ik.”

Volledig scherm Aadje en Richard in Ik Vertrek. © AVROTROS

