Ik wil André, Sarah en Rachel best even uitleggen waarom Nederland ze uitkotst

interview Vincent van den Ende (Avedon) thuis in Hollywood: 'Betrokken­heid van mijn ouders voel ik aan alles’

26 mei Natuurlijk had hij er ook voor kunnen kiezen om in het musicalbedrijf van zijn vader te gaan werken. Maar Vincent van den Ende had andere plannen. Vijf jaar geleden vertrok de destijds beginnende dj en muziekproducer naar Los Angeles. En hij wilde alles zelf doen bij zijn vaste voornemen om ‘internationaal’ te gaan. ,,Als mijn vader vroeg of hij ergens mee kon helpen, zei ik: ‘Nee, hoeft niet, ik red me wel’.’’