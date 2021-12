Ik Wil Dansen van Froukje is Song van het Jaar 2021

Fidan Ekiz over vertrek De Vooravond: ‘Nog steeds m’n vinger niet achter de waarheid’

Fidan Ekiz voelde de bui al hangen toen ze werd gebeld door de leiding van BNNVara over De Vooravond, het programma dat ze presenteerde met Renze Klamer, maar waar de twee in juni per direct vanaf werden gehaald. ,,Ik heb nog steeds m’n vinger niet achter de waarheid, wat daar precies is gebeurd en wie dit heeft gewild”, vertelde Ekiz vanavond in de talkshow HLF8.

1 december