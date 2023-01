Ik wil niet als een boze Matthijs van Nieuwkerk klinken, maar dit programma heeft zo geen zin

Tweede Ava­tar-film in Nederland succesvol­ler dan eerste deel

Het tweede deel van de Avatar-filmreeks heeft in Nederland nu al een hogere omzet gedraaid dan de eerste film. Sinds de release op 14 december leverde The Way of Water 21,2 miljoen euro op, meldt Disney. In 2009 behaalde de eerste Avatar een omzet van bijna 19 miljoen.

16 januari