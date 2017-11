'Ik zag Pink reageren op mijn video, ik kan het niet geloven'

Het leven van Michelle Hoogendoorn (21) uit Nieuwerkerk aan den IJssel staat volledig op zijn kop, omdat de Amerikaanse superster Pink Michelle's cover van de hit What about us' beter dan het origineel' heeft genoemd. De telefoon van Davina Michelle (de artiestennaam van de vocaliste) staat roodgloeiend sinds Pink zich in een filmpje lovend over haar uitliet. ,,Dit is echt bananas.”