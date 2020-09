‘Ik zoek een miljoen!’ roept Bigidagoe. Maar zo makkelijk is rijk worden met rap niet

Rihanna vertrouwt Chris Brown weer na mishande­ling: ‘We zijn hechte vrienden’

2 september Popster Rihanna vertrouwt haar ex-geliefde Chris Brown weer. Dat vertelt de zangeres in de SuperSoul Conversations-podcast van Oprah Winfrey. Brown mishandelde haar toen ze in 2009 een relatie hadden. ,,Ik kan er niet mee leven als hij niet gelukkig is", zegt de zangeres nu.