Il Divo gaat ondanks overlijden Carlos Marín toch op tournee

In eerste instantie zou het internationale zangkwartet - bestaande uit Carlos Marín (Spanje), David Miller (VS), Sébastien Izambard (Frankrijk) en Urs Bühler (Zwitserland) gaan toeren onder de naam For Once in My Life Tour. Na het overlijden van Marín (53) in december, is besloten om de tournee ter ere van de zanger om te dopen tot de Greatest Hits Tour.