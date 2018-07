Ilja Gort doet geen water bij de wijn: desnoods hoger beroep

Wijngoeroe Ilja Gort is boos. De flessen van Dutch Tulip Vodka zouden te veel lijken op zijn eigen La Tulipe-wijnen. Aanleiding voor een kort geding vanochtend. Het is niet de eerste keer dat de tv-persoonlijkheid met de kurkentrekkende snor en liefde voor woordspelingen, de juridische arena betreedt. De rechter boog zich eerder al over zijn ZoMerlot en Sum-Merlot.

Ruzie met twee wodkaboeren uit Katwijk, is dit geen storm in een glas wijn?

,,Zeker niet! Ze maken inbreuk op het merkrecht. Het maffe is: de vader van die jongens kwam ooit nog bij me om te vertellen dat ze hiermee bezig waren. ‘Ilja, jij bent zo’n toffe peer! Jij vindt dit vast niet erg.’ Nou, dat vind ik dus wél erg. Ze liften mee op de naam van mijn Chateau. Mensen die in de winkel een afbeelding van een tulp en de naam ‘Tulip’ op een fles zien staan, denken nu: dat is wodka van die snorremans. En ik hou niet van wodka. Van geen enkele sterke drank, trouwens."

Maar waarom meteen naar de rechter? Kon u niet wat water bij de wijn doen?

,,Natuurlijk wilde ik dit schikken, dat hebben we ook verschillende malen geprobeerd. Ik was liever met die jongens om de tafel gegaan voor een tussenoplossing tijdens een lekker glaasje Tulipe-wijn. Maar toen die vader bij me aanklopte, stonden de flessen al zo goed als in de schappen met mijn merknaam erop. En dat is wettelijk niet toegestaan.’’

De rechter doet over twee weken uitspraak. Is bij verlies voor u het glas half leeg of half vol?

,,Half leeg, want dan ga ik namelijk direct in hoger beroep.’’ Met een stevige knipoog: ,,Als iemand straks doodgaat van die wodka, wil ik niet dat ze bij mij op de stoep staan.’’

U voerde wel meer rechtszaken. Even klare wijn schenken; wat schiet u daar nu echt mee op?

,,Meestal lost het zich vanzelf op. De Hema had ooit wijn met een tulp erop. Dat was ook nog eens van die Zuid-Afrikaanse meuk. Maar ik werd daar op het hoofdkantoor keurig ontvangen met een rookworst en toen kwamen we er onderling prima uit. Het is soms ook andersom hè, dat ík word aangeklaagd. Iemand had eens moeite met mijn ZoMerlot, want die persoon had dezelfde plannen, maar nog geen wijn. Die zaak heb ik dus gewonnen. Ik laat dit overigens door mijn advocaat doen. Hier in Frankrijk heb ik de handen vol aan mijn bedrijf. Bij jullie is het lekker weer, hier viel vannacht 24 millimeter regen. We zijn al de hele dag bezig alle druivenstruiken overeind te krijgen. Ik begin nu wel als zo’n typisch klagende boer te klinken hè?’’

Zien we u binnenkort nog in nieuwe tv-programma’s of is het vooral oude wijn in nieuwe zakken?