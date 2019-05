Illusionist Christian Farla krijgt show bij SBS6

video BN'ers 12 uur vast in hokje voor actie Lock Me Up - Free a Girl

13 mei Thomas Berge, Niels Geusebroek, Gwen van Poorten en Monica Geuze zitten sinds vanmiddag twaalf uur vrijwillig vast in een hokje om aandacht te vragen voor het goede doel Lock Me Up - Free a Girl. Met de jaarlijkse actie zamelt stichting Free a Girl geld in om meisjes in de prostitutie te bevrijden en ze een nieuw en beter leven te geven.