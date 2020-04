Ilse DeLange boekt succes in Duitsland met nieuwe single

Ook is de Almelose zangeres vanaf mei wekelijks te zien en te horen in het Duitse tv-programma Sing Meinen Song - Das Tauschkonzert , dat te vergelijken is met het Nederlandse programma Beste Zangers . Ilse is hierin te zien naast zangers als Michael Patrick Kelly, MoTrip, Nico Santos, LEA, Jan Plewka en Max Giesinger. De opnames vonden eerder dit jaar plaats in Zuid-Afrika.

Het nummer Changes schreef ze al in januari en heeft toevalligerwijs een tekst die aansluit bij de situatie waarin we nu met zijn allen leven, aldus de zangeres. ,,De meesten van ons proberen vast te houden aan wat we kennen, ik heb die neiging ook”, aldus Ilse bij de post over haar nieuwste nummer. ,,Maar als we veranderingen omarmen, kunnen zij ons ook een verfrissende kijk op onszelf en de wereld om ons heen brengen.”