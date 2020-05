Ilse DeLange en Duncan Laurence doen mee aan songfestivalshow

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest speelt een orkestversie van het nummer Love Shine A Light van Katrina and The Waves, het winnende nummer van het songfestival in 1997. Ilse DeLange zingt een duetversie van de songfestivalklassieker Ein Bisschen Frieden, samen met Michael Schulte die in 2018 Duitsland vertegenwoordigde. Ein Bisschen Frieden is het nummer van zangeres Nicole waarmee Duitsland in 1982 voor het eerst het Eurovisiesongfestival wist te winnen. Duncan Laurence, de winnaar van vorig jaar, zingt zijn nieuwe nummer Someone Else, voor het eerst tijdens een liveshow.