Ilse DeLange hoopt op Duitse doorbraak met nieuw album: ‘Ik dacht: kom maar op’

,,Ik ben zelf bijna verbaasd dat het gelukt is want in januari had ik nog helemaal niets”, zei Ilse maandag in talkshow M op NPO 1. ,,Ik hoorde eind vorig jaar dat ik mee mocht doen aan Sing Meinen Song en toen dacht ik natuurlijk wel: als ik in mei opeens heel veel op de buis ben in Duitsland is het misschien wel tof dat ik ook nieuwe liedjes heb die ik uit kan brengen.”