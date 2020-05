Ilse DeLange pakt Duitsland in met emotioneel optreden ‘Beste Zangers’

Haar grootste hit is het lied Homesick , dat op plek drie staat in de lijst met de meest gedownloade nummers van het land. Ze zong het lied, dat toevallig goed past bij de coronacrisis , ten overstaan van miljoenen kijkers in Sing Meinen Song en zorgde voor tranen bij collega’s als rapper MoTrip. Zelf hield de zangeres het ook niet droog. Ilse stond centraal in de aflevering en dus brachten haar collega’s covers van haar hits. Vooral Michael Patrick Kelly, bekend van The Kelly Family, raakte haar diep. Hij zong Love Goes On , dat Ilse schreef voor haar in 2012 overleden vader Joop. Zijn versie, momenteel op vijf in iTunes, klinkt zo:

Doorbraak

In de albumlijst is Ilse eveneens niet te stoppen: haar nieuwe plaat Changes staat op één en het greatest hits-album After the Hurricane in de top vijf.



Hoewel Ilse sinds haar songfestivalavontuur met de Common Linnets vaker optrad in Duitsland, is het huidige buitenlandse succes voor haar ongekend. Ze deelde de afgelopen uren dan ook meerdere screenshots van de Duitse hitlijsten op Instagram. ‘Dank je wel Duitsland!’ schreef ze.



DeLange hoopte al dat haar deelname aan Sing Meinen Song voor een echte doorbraak zou zorgen, zoals André Hazes overigens gebeurde in België. Aangezien ze opgroeide aan de Duitse grens, kan ze zich in elk geval prima verstaanbaar maken in Duitsland. ,,Ik was wel na elke draaidag kapot hoor’’, zei ze onlangs. ,,Het vergt toch meer energie.” Voor de liedjes oefende Ilse wel extra op de uitspraak. ,,Ik had een hele dikke l bij ‘toll’ bijvoorbeeld. Dat moet veel dunner klinken.”