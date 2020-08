Ilse DeLange ziet coachrol in The Voice of Germany wel zitten

,,Elke keer was het nu nog: ‘je status is nog niet groot genoeg’, en dan was het weer net een nee”, vertelde Ilse in RTL Boulevard. ,,Ik zou het superleuk vinden maar het is nog niet gezegd dat het ook gebeurt hè! Iedereen moet maar duimen.”



Ilse maakte de afgelopen maanden naam bij de oosterburen dankzij haar deelname aan Sing Meinen Song, de Duitse versie van de Beste Zangers. Internationaal gaat het haar sowieso voor de wind want eerder woensdag ontving ze de Jeff Walker Global Country Artist Award, een grote prijs van de Amerikaanse Country Music Association (CMA).



,,En dat op mijn leeftijd”, lachte de 43-jarige Ilse. “Het is toch grappig dat nog steeds zoveel dingen lijken te beginnen. Met de Common Linnets was ik al stomverbaasd dat ik ineens in het buitenland, in Duitsland met name, kon toeren. En nu krijgt door Sing Meinen Song ineens alles weer zo’n nieuwe impuls.”



Ilse was in Nederland in twee seizoenen coach van The Voice, driemaal in The Voice Senior en vier keer in The Voice Kids.