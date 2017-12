'Ilse, Marco en Ali worden coaches in seniorenversie The Voice of Holland'

Première John de Mol liet onlangs weten te werken aan een seniorenversie van zijn internationale tv-hit The Voice . Deze show met deelnemers van 65 jaar en ouder heeft als Engelstalige werktitel The Voice Senior . Nederland krijgt de wereldpremière van de familieshow, die in het najaar van 2018 te zien is op RTL 4. Producent Talpa presenteerde het nieuwe tv-format in Cannes op de tv-beurs Mipcom om nog meer landen te enthousiasmeren.

The Voice is al in 180 landen te zien in 67 verschillende versies. De andere spin-off The Voice Kids kent bijna veertig edities in verschillende landen. The Voice of Holland was in 2010 voor de eerste keer te zien op de Nederlandse tv. John de Mol bedacht de talentenjacht samen met Roel van Velzen.