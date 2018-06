Ilse Warringa uit Dalfsen wint met De Luizenmoeder de Zilveren Nipkowschijf

De vakjury prijst De Luizenmoeder voor het feit dat de serie er in is geslaagd het gesprek van de dag te bepalen in een tijd waarin ‘lineair’ tv kijken afneemt en ‘ons’ te laten lachen om onszelf in een land dat ‘bij het minste of geringste tot op het bot is gepolariseerd’. De serie met onder anderen rollen voor Ilse Warringa (Juf Ank), Jennifer Hoffman (moeder Hannah) en Diederik Ebbinge (schooldirecteur Anton) had concurrentie van In het Spoor van IS en Ersin in Wonderland.