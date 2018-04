Imagine Dragons geeft concert in GelreDome

Het concert is onderdeel van de Evolve World Tour van de band. Imagine Dragons scoorde de laatste jaren een behoorlijk aantal hits. Daaronder het nummer Whatever It Takes, dat door de NOS werd gebruikt bij beelden van de Olympische Winterspelen.



Op 24 augustus, een dag voor voor het optreden van Imagine Dragons, staat Justin Timberlake op het podium in GelreDome. Veldkaarten voor het concert van de Amerikaanse popster vlogen in februari over de toonbank. Voor Timberlake is het niet de eerste keer dat hij Arnhem aandoet. Ruim vier jaar geleden trad hij ook al eens op in GelreDome.