Imago-expert: Nederland zal kwetsbare Dotan zijn gesjoemel ooit vergeven

Imagodeskundige Bart Maussen verwacht dat Nederlandse zanger Dotan (31) - die zijn artiestenloopbaan de afgelopen jaren een flinke boost gaf met hulp van tientallen nepaccounts op sociale media - zijn misstap zal vergeven. ,,De excuses die hij vandaag maakte en emoties en kwetsbaarheid die hij toonde in een Facebook-filmpje komen honderd procent echt op mij over. Dit is een meesterzet.''

Maussen, die veel Nederlandse artiesten adviseert, heeft het sorryfilmpje van Dotan grondig geanalyseerd. ,,Nadat afgelopen weekend duidelijk werd dat hij zich heeft bediend van een trollenleger van niet bestaande accounts, had Dotan feitelijk drie mogelijkheden: de waarheid vertellen, de halve waarheid verkondigen of helemaal niet reageren. Het siert de zanger dat hij voor de eerste optie heeft gekozen. En als hij mijn cliënt was geweest, had ik hem ook nadrukkelijk geadviseerd die stap te zetten'', aldus Maussen.



De imagodeskundige noemt de manier van praten en de mimiek van Dotan 'het bewijs dat hij een eerlijk verhaal vertelt'. ,,In het facebookexcuus zie je dat de zanger niet makkelijk praat, zijn woorden langzaam en moeilijk kiest. En je ziet aan zijn ogen en gezicht dat hij enorm geschrokken is van alle ophef rond zijn persoon. Geen echte reactie? Dat is onmogelijk. Zo'n diepe kniebuiging is niet te acteren. Wat je van Dotan ziet is echt. Hij heeft spijt, veel spijt. Als je als artiest zó diep en met de billen bloot gaat, verdient dat respect. Om die reden vermoed ik dat Nederland iemand die zich kwetsbaar durft op te stellen, zal vergeven.''



Quote Dotan lijkt me geen arrogante klootzak maar een stommeling die goede muziek maakt Maussen

Pluggers

Volgens Maussen zal Dotan 'waarschijnlijk niet helemaal op de hoogte' zijn geweest van alle berichten die met in totaal 140 nepaccounts vanaf 2011 de wereld in zijn gestuurd om het imago van de zanger een boost te geven. ,,Achter elke artiest, in Nederland en overal, staat een compleet entertainmentteam met platenpluggers, sociale media-experts en een manager. Ik vermoed dat Dotan dergelijke zaken uit handen heeft gegeven om zich te concentreren op optredens en het schrijven van muziek. Hij heeft waarschijnlijk niet de controle gehad over wat om hem heen speelde. Je zou dus kunnen zeggen dat hij in dit geval niet de hoofdschuldige is. Zijn manager wel. Die moet van de hoed en de rand hebben geweten.''

Het kunstmatig aanjagen van populariteit geschiedt volgens Maussen - die geen voorbeelden of namen noemt - regelmatig bij beginnende artiesten. Dat Dotan door de mand viel, noemt hij 'slecht voor zijn imago en onethisch'. ,,Maar het is niet onoverkomelijk.'' Nu hij zijn excuses heeft gemaakt, moet Dotan zich wat Maussen betreft 'een tijdje koest houden'. ,,Hij moet dit even tijd geven en zijn beloften -dit nooit meer doen - nakomen. Ik kan niet in een glazen bol kijken, maar fans zullen heb dit op termijn vergeven. Waarom? Dotan lijkt me geen arrogante klootzak, maar een stommeling die goede muziek maakt.'' En het is volgens Maussen goed dat Dotan per direct al zijn sociale media-accounts heeft opgeschoond. ,,Dieper dan dat kan iemand niet gaan.''

Lees verder onder de video

Tegenvaller

Anders dan Maussen vindt Henkjan Smits, voormalig artiesten- en reputatiemanager, het excuus van Dotan 'aan de magere kant'. ,,Hij zegt in het videootje sorry, maar hij legt niet uit waarom hij zelf of met anderen heeft gewerkt met die nepaccounts. Hij biedt zijn verontschuldigingen aan, maar laat niet het achterste van zijn tong zien. Dat vind ik in zijn geval een tegenvallende zet. Dotan roept al jaren dat hij alleen houdt van mensen die honderd procent echt zijn en naar buiten treden zonder holle frases of overbodige make-up. Hij had in die lijn in het filmpje moeten zeggen: ik heb het om een specifieke reden gedaan. Maar dat doet hij dus niet. Ik wil de echt de oorsprong van de leugen weten.''

Hoewel ook het team van Dotan zich schuldig zal hebben gemaakt aan gesjoemel, vindt Smits dat de zanger de hoofdverantwoordelijke is en blijft. ,,Hij is de baas van zijn team. Het is nu een beetje laat om te zeggen 'ik wist niet overal van'.'' Waarom Dotan en zijn team aan de slag gingen met nepaccounts, weet Smits niet. ,,Ik hoop dat hij dat binnenkort toch eens verklaart. Nu predikt hij echt te zijn, terwijl het zonder goede verklaring toch een tikkeltje nep blijft.''