Imitatietrio krijgt in nieuwe TV Kantine concurrentie van ‘Robert ten Brink’

In het eenmalige programma De Casting Kantine ging het imitatietrio Carlo Boszhard, Irene Moors en Elise Schaap vanavond op zoek naar nieuw talent voor een glansrol in De TV Kantine. ‘Robert ten Brink’ kwam als winnaar uit de bus en mag zich op gaan maken voor het echte werk in de populaire persiflageshow van RTL 4.

In de TV Kantine van het afgelopen seizoen was al te zien dat er in Nederland nog genoeg onbekend imitatietalent rondloopt. Zo was daar uit het niets de 23-jarige Björn de Vries, die een nagenoeg perfecte persiflage van Martien Meiland in huis bleek te hebben. Dat smaakte naar meer en dus kwamen de makers met een eenmalige special op zoek naar kersvers imitatietalent.

Uit de honderden aanmeldingen bleef vanavond een groep van zeven imitators over die in de finale streden om die felbegeerde rol in de reguliere TV Kantine: Demi van Dijk (Britt Dekker), Hinda Ferjani (Doutzen) Ricardo Ras (Robert ten Brink), Kevin van den Berg (Marc-Marie Huijbregts), Pim Van Hövell (Arjen Lubach), Hasnaa Alaoui (Femke Halsema) en Anthony Ingruber (Jack Nicholson).

Jinek

Om de strenge maar rechtvaardige jury definitief te overtuigen mochten deze zeven finalisten vervolgens opgedoft als hun typetjes aan de bak in een sketch binnen de setting van Ranking the Stars, onder leiding van presentator Buddy Vedder. De jury besloot af te wijken van de oorspronkelijke opzet en liet drie in plaats van twee kandidaten door naar de grande finale: ‘Britt Dekker’, ‘Robert ten Brink’ en ‘Arjen Lubach’.

Aan tafel bij Jinek (Annick Boer) en met Ilse DeLange (Ilse Warringa) als extra gast, werd vervolgens alles uit de kast getrokken. De jury riep Ricardo Ras uit als winnaar. Hij mag zich als Robert ten Brink gaan opmaken voor het nieuwe seizoen van de TV Kantine, dat volgende week van start gaat. De Carlo Boszhard, Irene Moords en Elise Schaap waren unaniem: ,,De winnaar heeft iets uit deze rol gehaald waardoor het satire wordt, waar ik de volgende keer weer naar wil kijken.”

Ook wat veel kijkers betreft is Ricardo de terechte winnaar. Uit de reacties blijkt dat zij de persiflage nauwelijks van echt te onderscheiden vonden.

Aangenaam verrast

Elise Schaap was behoorlijk onder de indruk van het niveau van de deelnemers aan De Casting Kantine, zo liet zij voorafgaand aan de special optekenen door BuzzE. ,,Aangenaam verrast zelfs”, aldus de actrice, die zich vanavond eveneens niet onbetuigd liet bij de auditierondes van vanavond. ,,Nederland heeft veel talent, kwamen we achter. Er zit natuurlijk een limiet aan wat wij kunnen spelen. Dan is het heel leuk om nieuw bloed te verwelkomen.”

Bij het kiezen van een winnaar heeft ze er niet alleen op gelet of iemand op het personage lijkt. ,,Het gaat verder dan een op een nadoen. Het moet ook entertaining zijn, grappig. En stiekem keek ik ook of ze een beetje konden improviseren, meer kunnen dan een typetje.”

De Casting Kantine was meteen de aftrap van een nieuw seizoen van de TV Kantine. De twaalfde reeks gaat volgende week van start. Zonder al te veel te kunnen uitweiden over de inhoud, wil Elise wel vast een tipje van de sluier oplichten. ,,Dit seizoen hebben we nog meer liedjes, veel uit de jaren 80. Dat vind ik heel leuk om te doen. En er komen nog meer acteurs voorbij dan in eerdere seizoenen”, aldus de actrice, die vorig jaar nog een Televizier-Ster in de wacht sleepte. Zo maken onder meer Ilse Warringa, Annick Boer en Maarten Heijmans hun opwachting.

De TV Kantine, vanaf donderdag 14 januari 20.30 uur bij RTL 4.

