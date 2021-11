In de huid van Céline Dion: ‘Heb mensen op de set hardop horen zeggen dat ik lelijk ben’

Slechts één keer heeft de Franse actrice en filmmaakster Valérie Lemercier (57) een optreden van Céline Dion bijgewoond. Het gebeurde vijf jaar geleden toen zij al nadacht over een mogelijke speelfilm over het leven van de zangeres die als kindster al een fenomeen was. Ze had toen niet de behoefte om de Canadese wereldster in levende lijve te ontmoeten. ,,Er was een mogelijkheid voor een korte meet and greet. Maar wat had ik dan tegen haar moeten zeggen? Dat ik haar diep en intens bewonder? Het loonde de moeite niet. Op dat soort complimenten zit ze in deze fase van haar carrière echt niet te wachten.’’