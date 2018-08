Een rolletje als figurant in de nieuwe reeks van De Luizenmoeder ? De kandidaten staan ervoor in de rij. De omwonenden van de school In Mijdrecht waar de opnames van deze populaire serie binnenkort plaatsvinden, verheugen zich op de komst van de cast.

Buurtbewoonster Brenda Kuijlenburg: ,,Ik vind het hartstikke leuk. Ik heb vorig jaar geen last van de opnames gehad.’’ Bij Marja Lubbersen (57) en haar dochter Renske Callenbach (25) begint het alweer te kriebelen. ,,Ik heb er nu al zin in,’’ klinkt het enthousiast.

Lubbersen woont, net als Kuijlenburg, pal naast de Twistvliedschool, waar juf Ank en meester Anton ongekende furore maakten. Ze heeft Jennifer Hoffman, de luizenmoeder in de serie, veelvuldig op haar fiets langs haar huis aan de Kwikstaart zien rijden. En zes weken lang de andere acteurs uit de bekroonde tv- serie op het schoolplein mogen aanschouwen.

Streepje voor

De Mijdrechtse deed in de eerste zeer succesvolle reeks, net als veel andere buurtbewoners, mee als figurant. Samen met dochter Renske. Dat leverde haar veel positieve reacties op. Voor het tweede seizoen, waarvan de opnames in oktober en november staan gepland, hebben de twee zich natuurlijk aangemeld na de hernieuwde oproep van het castingbureau. De kans dat ze van de partij zijn, is groot. Figuranten die eerder hebben meegedaan, hebben een streep je voor.

Quote Je realiseert je als kijker niet hoeveel werk daarbij komt kijken. Nu kon ik het allemaal naast mijn eigen huis meemaken Marja Lubbersen

De 57-jarige receptioniste stond in eerste instantie helemaal niet te springen toen ze vorig jaar werd gevraagd of ze wilde meedoen in een nieuwe televisieserie. ,,Ik vond me te oud, maar mijn dochter wilde heel graag. Ze ging het alleen doen, als ik meeging. Uiteindelijk heb ik me opgegeven. Ik had niet gedacht dat het zo leuk was.’’



Het moet gezegd, het leek de Mijdrechtse ook wel leuk om nou eens mee te maken hoe een televisieserie tot stand komt. ,,Je realiseert je als kijker niet hoeveel werk daarbij komt kijken. Nu kon ik het allemaal naast mijn eigen huis meemaken.’’

'Hoop tijd'

Uiteindelijk komt ze in de eerste reeks van De Luizenmoeder slechts een paar keer kort in beeld. Desondanks had ze het spektakel voor geen goud willen missen. ,,Het kost best een hoop tijd. Ik heb vijf volle dagen meegedaan. Je kunt vooraf opgeven wanneer je kunt. Je moet de hele dag beschikbaar zijn. De rest van de tijd zit je met de andere figuranten in een lokaal te wachten. Dat levert leuke contacten op. Je wordt goed verzorgd. Er is ontbijt, lunch en koffie en thee.’’

Lubbersen had als figurant geen enkel zicht op wat voor serie De Luizenmoeder eindelijk was. Ze hoorde vooraf dat de verwachting wel was dat hij hilarisch zou zijn. ,,We hadden geen idee waar het over ging. Ik was dan ook verrast toen ik de serie op tv zag.’’