In deze film smul je van slechtheid: ‘Geweldig om vreselijke mensen vreselijke dingen te zien doen’

Guus Meeuwis gaat op clubtour: ‘Zo puur zag je mij nog nooit’

12:53 Guus Meeuwis staat vanaf het najaar weer op het podium. De Brabantse zanger begint op 5 november in Hedon in Zwolle aan zijn clubtour In Basis. De kaartverkoop voor de tournee is vanochtend begonnen.