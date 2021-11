In dit land speelt de nieuwste Wie is de Mol? zich af

Wie is de Mol? is nog niet begonnen of de fans zijn al op het verkeerde been gezet. De nieuwste editie van het spelprogramma is niet opgenomen in een warm Aziatisch land of het Italiaanse Venetië. De elf kandidaten zijn afgelopen zomer afgereisd naar Albanië.

In de 22ste editie wordt het populaire tv-spel Wie is de Mol? over een andere boeg gegooid. Voor het eerst in de geschiedenis van het tv-spel zijn de kandidaten al tijdens de opnames in augustus bekendgemaakt. Via een livestream vanaf de toen nog geheime - maar zichtbaar warme - locatie konden fans live meekijken en invloed uitoefenen tijdens de eerste executie.

De kijkers konden via een stemronde een vrijstelling geven aan de (voor hen) minst verdachte kandidaat. Wie dit is, wordt nog niet onthuld. Na het tellen van meer dan 25.000 stemmen bleek wel wie de fans het méést verdacht vinden, namelijk Esquire-hoofdredacteur Arno Kantelberg. Maar is dat terecht? En wat betekent dat voor het spel?

Fleecedekentje

Eerder al vertelde actrice en musicalster Kim-Lian van der Meij een paar raadselachtige details over de opnamelocatie. Ze had maar één uur geslapen die nacht, in haar uppie, in een tentje op een berg. ,,Ik had het heel koud, mijn fleecedekentje was klam.”

De nieuwe kandidaten zijn Esquire-hoofdredacteur Arno Kantelberg, GTST-acteur Everon Jackson Hooi, sportpresentatrice Fresia Cousiño Arias, rapper Glen Faria, presentatrice Hila Noorzai en actrice Kim-Lian van der Meij. Ook operazangeres Laetitia Gerards, acteur Sahil Amar Aïssa, Loïs Lane-zangeres Suzanne Klemann, cabaretier Thomas van Luyn en presentatrice Welmoed Sijtsma nemen deel. Voor het eerst doen er elf in plaats van tien kandidaten mee aan het spel. De eerste aflevering is te zien op zaterdag 1 januari bij de AvroTros op NPO1. De presentatie is als vanouds in handen van Rik van de Westelaken. Hij reisde afgelopen zomer mee naar de Balkan.

Rode scherm

Nieuw dit seizoen is ook de online serie Niet de Mol, gepresenteerd door oud-kandidaat Splinter Chabot. Op de officiële website van Wie is de Mol? interviewt hij elke zaterdagavond één van de kandidaten die het spel vroegtijdig moet verlaten. De afvallers delen hoe het is om mee te doen aan het programma, wat ze hebben meegemaakt en geven daar als eerste antwoord op de vraag wat er dit seizoen gebeurt na het zien van het gevreesde rode scherm.

Splinter Chabot dook ter voorbereiding op zijn online serie ook in de levens van de elf kandidaten en maakte daar een podcast van. Welke karakters gaan er mee op reis? En wat kan er precies opgemaakt worden uit de pleidooien in de livestream? De twaalfdelige serie komt vanaf 20 december online. Dagelijks komt er een portret van een van de kandidaten naar buiten.

Traditiegetrouw is er na de tv-uitzending van Wie is de Mol? ook een MolTalk op NPO3 met een live-nabeschouwing met Marlijn Weerdenburg en Rop Verheijen. In het jeugdprogramma Mollenstreken gaat Lavezzi Rutjes wekelijks op zoek naar de Mol en bespreekt hij elke zondag de aflevering van de avond ervoor.

* Wie is de Mol?, vanaf 1 januari 2022 om 20.25 uur te zien bij AVROTROS op NPO 1.

