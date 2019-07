In gesprek met de cast van Stranger Things: ‘Panisch voor uitlekken van spoilers’

Interview Erwin Olaf: Ik heb schandali­ge foto’s gemaakt en mocht het Koninklijk Huis portrette­ren

8:01 Erwin Olaf blijft het leven vieren. Na tentoonstellingen in Den Haag volgde het feest voor zijn 60ste verjaardag en is er nu 12 x Olaf in het Rijksmuseum. Hoewel emfyseem steeds meer zijn bestaan binnensluipt vindt hij: ,,Het is voor mij een ideale ziekte. Kijk eens hoe slank ik ben.’’