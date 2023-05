In Liverpool ademde alles songfestival, maar waar waren The Beatles?

Voor Nederland mag het Eurovisie Songfestival niet geslaagd zijn, Liverpool maakte er afgelopen week een feest van. Het evenement kreeg met Loreen een waardige winnaar, waardoor het feestje volgend jaar exact vijftig jaar na ABBA's Waterloo -triomf in Zweden plaatsvindt. Een terugblik in vier delen.

De winnaar

Het is niet voor niets dat de vakjury’s de Zweedse Loreen (39) beloonden met verreweg de meeste punten. Ze is een op en top vakvrouw die zich een half jaar onderwierp aan een Spartaans regime. Ze sportte, trainde, repeteerde en hield zich aan een strak dieet waarin geen ruimte was voor uitspattingen. ,,Ik heb een half jaar geen wijntje aangeraakt, dat gaat nú veranderen”, zei ze dan ook bij de persconferentie na de finale.

Loreen maakte haar favorietenrol waar door Tattoo met precisie en bij herhaling optimaal te brengen. Haar act was eerder een videoclip dan een optreden voor livepubliek, maar dat werkte wel. Vooral bij de experts in de landenjury’s, maar ook bij de tv-kijkers. De Zweedse werd respectievelijk eerste en tweede, terwijl haar grootste concurrent bij de vakjury’s achterbleef met de vierde plaats.

Een uitbundig uitgedoste Eurovisie-supporter in Liverpool.

Toch mocht de Fin Käärijä (Cha Cha Cha) zich ook een winnaar voelen. Bij de kijkers won hij afgetekend en ook in de zaal in Liverpool was hij veel populairder dan Loreen, die bij geen enkele televoting de volle 12 punten kreeg. Käärijä lukte dat in maar liefst achttien landen.

Na haar zege uit 2012 (Euphoria) evenaarde Loreen de Ier Johnny Logan met twee overwinningen, al behaalde Logan ook als schrijver de zege met Linda Martin in 1992 (Why me). Ze bracht ook Zweden aan kop naast Ierland met zeven zeges en zorgde ervoor dat volgend jaar precies een halve eeuw na de zegetocht van ABBA met Waterloo het songfestival weer in Zweden plaatsvindt.

Loreen met de trofee voor de winnaar van het songfestival.

Liverpool

Zelfs het weer zat mee. Van de voorspellingen voor Liverpool, de hele week regen, kwam niets uit. De stad omarmde het Eurovisie Songfestival zoals Rotterdam dat twee jaar geleden zo graag had willen doen. Toen verhinderde corona de feestjes langs de Maas zoals die de afgelopen week aan de oevers van de Mersey wel plaatsvonden. Liverpool was vrolijk, kleurrijk, zonnig en ademde nog meer muziek dan de stad normaal al doet. De pubs en karaokebars, de verschillende fanzones en de omgeving van de Liverpool Arena; alles straalde Eurovisie uit.

Een toevallige passant kon afgelopen week zomaar stuiten op een spontaan optreden van Sophie Ellis-Bexter of Sam Ryder, de runner-up van vorig jaar die zaterdag in de finale met een sterk gastoptreden de Britse deelneemster Mae Muller (voorlaatste geëindigd) onbedoeld nadrukkelijk in de schaduw zette.

In de tv-uitzendingen was de stad pas in de finale wat zichtbaarder, waarschijnlijk uit bescheidenheid omdat de eer het evenement te organiseren eigenlijk Oekraïne toekwam. Zaterdagavond was er ruimte voor beroemde muziek uit Liverpool, al ontbraken daarin opvallend genoeg The Beatles. John Lennons Imagine zat erin, maar de beroemdste band van de stad kreeg nergens een rol.

Waar je ook kwam in de stad, in Liverpool was het songfestival overal zichtbaar.

Oekraïne

Het moet gezegd: de organisatie in Liverpool deed er alles aan om Oekraïne te betrekken bij het festival. De presentatrices die hun werk deden in gele en blauwe jurken, de stad die op allerlei plekken geel-blauwe accenten had, het logo van het festival dat een Oekraïense vlag bevatte. ,,Troostrijk”, noemde Oksana Skybinska het als leidster van de Oekraïense delegatie in Liverpool.

Ook in de verschillende shows kwam Oekraïne op allerlei manieren herhaaldelijk terug. Van heel subtiel (de gelakte nagel van Duncan Laurence) tot overduidelijk in filmpjes en intervalacts. Ook in de stad werd het door oorlog geteisterde land niet vergeten. De straten van Liverpool kleurden de afgelopen week geel en blauw. In Bold Street, bekend om zijn pubs, bepaalde een groot kunstwerk het zicht met daarop Kalush Orchestra, de winnaar van vorig jaar.

Desondanks stond de EBU niet toe dat president Zelensky tijdens de finale de wereld zou toespreken. De overkoepelende Europese omroep wil koste wat kost voorkomen dat politiek en songfestival zich vermengen. Dat gebeurde alsnog wel, omdat flink wat deelnemers anti-oorlogsliederen brachten. Kroatië, Oekraïne, Zwitserland, Tsjechië: stuk voor stuk zonden ze liedjes in die overduidelijk politiek geladen waren.

Oekraïne werd in Liverpool geen moment vergeten.

Nederland

Waar Duncan Laurence in de finale met zijn versie van You’ll never walk alone zorgde voor een Europees kippenvelmoment, raakte de Nederlandse inzending in Liverpool veel te weinig mensen. De uitschakeling in de eerste halve finale bleek overduidelijk toen de organisatie na de finale de details deelde. Mia Nicolai en Dion Cooper, die de finale in de Liverpool Arena vanaf de tribune bekeken, eindigden met Burning daylight als dertiende met een schamele 7 punten.

De Nederlandse inbreng in de wedstrijd kwam zaterdag uit de tweede hand. Zo was er een oranje tintje aan de tweede plaats van Finland omdat danser Jesse Wijnans (Breda) een rol had in de act rond Cha Cha Cha. En producer Wouter Hardy hield zijn Eurovisie-naam hoog door tegen de verwachtingen van de bookmakers in voor de derde keer in de top 10 te eindigen. Na de winst met Arcade (Duncan Laurence, 2019) en de derde plaats met Tout l’Univers (Gjon’s Tears van Zwitserland, 2021), eindigde hij deze keer op de achtste plaats met Bridges (Alika uit Estland).

Kippenvel tijdens de intervalact in de finale waar Duncan Laurence (m) You'll never walk alone vertolkte.

