In Memoriam: Oscar Benton (71) blijft voor altijd Mister Bensonhurst Blues

Zanger Oscar Benton zal voor eeuwig vereenzelvigd worden met zijn hit Bensonhurst Blues. Het nummer is bekend bij meerdere generaties muziekliefhebbers. De eerste versie dateert al van begin jaren zeventig, toen Benton met zijn kenmerkende rauwe stemgeluid ook samen met zangeres Monica Verschoor enkele Top40-hitjes scoorde (All I ever need is you en Everybody’s telling me).

Op het grote succes moest hij wachten tot 1981, toen Bensonhurst Blues de soundtrack werd van de film Pour la peau d’un flic met Alain Delon. Het lied bereikte vervolgens de eerste plaats in de hitparades in Frankrijk, Roemenië, Bulgarije, Japan, Israël en Marokko. In Nederland werd het opnieuw een bescheiden hit. In 1999 was Bensonhurst Blues ook in een andere film, La Bûche, te horen.

Jazzconcours

Oscar Benton werd op 3 februari 1949 in Haarlem geboren als Ferdinand van Eis. Onder zijn artiestennaam maakte hij in de jaren zestig en zeventig furore als blueszanger en was hij de naamgever van de Oscar Benton Bluesband. Eigenlijk wilde hij rechten gaan studeren, maar toen hij met die band in 1968 tweede werd bij het Loosdrechtse jazzconcours en een platencontract in de wacht sleepte, kon hij met muziek maken meer verdienen. De band ging begin jaren zeventig verder als Barrelhouse en Benton verkoos een solocarrière als popzanger.

Grote successen bleven echter uit, waarna hij in de jaren tachtig neerstreek in Helden-Panningen en een baan vond als manager van de inmiddels verdwenen discotheek Carte Blanche in Weert. In de Noord-Limburgse gemeente waar hij vijftien jaar zou wonen, leerden ze hem kennen als een innemend lid van de kaartclub en een gezellige innemer.

In 2008 sloeg het noodlot toe toen hij van de trap viel en meer dood dan levend in het ziekenhuis belandde. Zijn behandelaars gaven geen cent meer voor hem. „Ze hadden me opgegeven. ‘Hij gaat dood’, hoorde ik hen zeggen. Volgens de medische wetenschap is het onmogelijk dat ik dat gehoord zou hebben, maar toch is het zo”, vertelde Benton twee jaar geleden in een interview in deze krant.

Aanleiding voor dat gesprek was de nieuwe cd - I am back - die hij opnam en waarin hij terugkeerde naar de blues. Het nieuwe project zorgde zichtbaar voor een opleving bij Oscar Benton, die aan zijn onfortuinlijke val wel een hersenbeschadiging overhield en zijn kortetermijngeheugen kwijtraakte. Eind vorig jaar volgde het album Mirrors don’t lie, waarop Benton samenwerkte met gitarist Johnny Laporte (Barrelhouse). Voor 2021 stond een comeback-tournee gepland die hem langs diverse podia in Nederland zou brengen. Het heeft echter niet zo mogen zijn. Zondag overleed hij aan de gevolgen van een hartstilstand.