Inbraakpoging gedaan bij Georgina Verbaan

De voordeur van het huis van Georgina Verbaan in Amsterdam is vannacht ingetrapt bij een vermoedelijke poging tot inbraak. Dat meldt de actrice in een bericht op Twitter. ‘Hey, voordeurintrappers. Ik zie dat jullie weer langs geweest zijn, want het staat allemaal op camera.’

‘Wat zit mijn deur goed dicht he? Fijn ook dat er veel omhoog gekeken werd want zo konden we goed onder het petje kijken’, meldde ze verder. Enige tijd later verwijderde Verbaan haar tweet weer. ‘Ik wilde laten weten dat ze gezien zijn. Ik laat de politie verder zijn werk doen.’

Haar volgers reageren vol verbazing en medeleven op het incident. ‘Ik snap niet waarom je nu zou gaan inbreken als werkelijk iedereen thuis is!’, vervolgt Verbaan in de reacties. Ook zegt ze dat ze al een slecht voorgevoel had, maar dat ze niet bang was. ‘Ik maak je af als je mijn huis inkomt. Tenzij het gebeurt als ik lekker lig te slapen, dan waarschijnlijk niet. Haha.’

De politie bevestigt dat er in de straat waarin Verbaan woont een poging tot inbraak is gedaan. De politie is vannacht ter plaatste gegaan. Er is nog geen aangifte gedaan.