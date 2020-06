Indringende docu Marc de Hond vanavond op tv: ‘Hij was ziek, maar droeg zijn gezin’

Tot de dood ons scheidt, zoals de documentaire heet – en dat zegt alles over de inhoud met niet Marc de Honds werk, maar zijn privéleven als focus – stond bij Net 5 nooit in de tv-gidsen. Sterker, Nada van Nie verkondigt pas vandaag dat haar emotionele werk vanávond te zien is. Het zegt volgens haar alles over de op 3 juni aan kanker overleden theater-, televisie- en radiomaker, rolstoelsporter en voormalig internetondernemer.



,,Hij had zelf een heel precies idee hoe en wanneer alles moest verlopen. Altijd de regie willen houden, ook nu hij er niet meer is’’, vertelt Van Nie, die met klem benadrukt dit volledig te respecteren. Dat er op deze manier nauwelijks tijd bestond de indringende documentaire vooraf te promoten, is geen enkel probleem. ,,Deze film maakte ik ook niet in opdracht, ik wilde hem zelf graag draaien. Als ik hem uiteindelijk niet verkocht kreeg, zou die alleen voor Marcs familie zijn.’’