Indringende The Killing of Two Lovers zoomt in op een gebroken hart

Laat het geen spoiler, maar een waarschuwing zijn: in tegenstelling tot wat de titel suggereert, vindt in deze film géén moord plaats. Het gebeurt wel bijna. Tijdens een intense openingssequentie staat David gewapend naast het bed van zijn echtgenote Niki en haar nieuwe vriend Derek. Dat we hem niet horen snuiven of zien trillen van woede, verraadt direct de klasse van regisseur Robert Machoian en zijn hoofdrolspeler Clayne Crawford. Wat we waarnemen is vele malen authentieker: verslagenheid, wanhoop en haast fysieke pijn. Dat hij de trekker tóch niet overhaalt, is het laatste beetje verstand dat hem nog nét de baas is.