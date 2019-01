Initialen FAT blijven afgevallen Marc van der Linden altijd achtervolgen

Van der Linden, die eerst 205 kilo woog maar inmiddels ruim 120 kilo lichter is, zette vandaag op Instagram een foto van zijn in maart 2015 verlengd rijbewijs. Op dat moment was hij nog niet begonnen aan zijn succesvolle afvalrace.

Volgens Van der Linden, zo stelt hij nuchter vast, heeft zijn rijbewijs eigenlijk altijd voor hilariteit of verbijstering gezorgd. Over zijn doopnamen die de initialen FAT (dik) vormen, schrijft hij: ,,Heel leuk als je dan rond de 200 kilo weegt. Van politie-agenten tot en met verhuurbedrijven van auto’s: de ogen gaan glinsteren en soms wordt het kaartje even mee naar achteren genomen en dan hoorde je mensen heel hard lachen.’’

De koningshuisexpert en RTL Boulevarddeskundige gebruikte zijn rijbewijs overigens ook om, met een gezonde dosis zelfspot, tijdens een saai diner of in de kroeg de lachers op zijn hand te krijgen. Hij bewaart negatieve maar ook positieve herinneringen aan het tonen van zijn roze bewijsje. Over dat laatste: hij huurde ooit een auto in Los Angeles waar de dame aan de balie vol verbazing reageerde op de letters FAT. ‘Oh my God, do they really do that there? Describe your body type on your license?’, vroeg de baliemedewerkster aan hem. Oftewel, ze veronderstelde dat de toevoeging achter Marc's voornaam in Nederland gebruikelijk is.

Van der Linden: ,,Ik schoot in de lach en zei dat FAT drie voorletters van mijn andere voornamen zijn. Ze bleef met haar hoofd schudden en keurde het ook met haar lippen een paar keer af. En toen zei zij: ‘They should have made it OBESE. FAT is a nasty word for an overweight child.’ OBE zou ik inderdaad minder erg hebben gevonden. Het is de afkorting van Officer of the British Empire die men uit handen krijgt van Queen Elizabeth. Dat zou pas echt vet zijn.’’

Reacties

Op zijn Instagrampost wordt massaal gereageerd. Menigeen stelt het vervelend te vinden dat, na een geslaagd gewichtsverlies, foto's van een vollere versie nog jaren in een paspoort of rijbewijs blijven staan. Verder herkennen velen zich in Van der Lindens verhaal. ,,Ook ik word wel eens bij de douane uitgelachen als ze mijn oude foto zien’’, reageert iemand.

De royalty-expertheeft tot op de dag van vandaag gezwegen over zijn succesvolle afvalmethode. Een maagverkleining? Daarover heeft hij nooit iets gezegd. Wel heeft hij zich verdiept in obesitas. ,,Mensen worden niet alleen dik door overvloedig frikandellen te consumeren en alcohol te drinken', vertelde hij eerder aan deze site. En: ,,Ik at, toen ik dik was, eigenlijk best gezond. Waar het dan aan lag? Ik wist vrij snel wat het grootste probleem was, maar voor de oplossing heb ik me heel erg verdiept in alle mogelijkheden. En toen ik aan het afvallen was, ben ik van alles gaan lezen over vet en werd me steeds meer duidelijk dat afvallen echt maatwerk is. Dat heb ik met een bijna wetenschappelijke studie beter leren doorgronden.’’