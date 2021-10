Instagramaccount van Martien Meiland gehackt

Sanne Wallis de Vries overladen met nare reacties na uitspraken in Jinek: ‘Het went niet’

1 oktober Sanne Wallis de Vries heeft bakken met kritiek over zich heen gekregen nadat ze eerder deze week in de talkshow van Eva Jinek onder meer zei dat een QR-code ‘tijdelijk de enige oplossing is’. In haar Instagram Stories schrijft ze vandaag dat de hoeveelheid nare reacties inmiddels afneemt. ,,Maar het went niet.”