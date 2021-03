Interview Harry en Meghan op Net5 te zien

Oprah Winfrey spreekt met Meghan, de hertogin van Sussex, in een uitgebreid interview over verschillende onderwerpen, waaronder haar leven als royal, haar huwelijk, het moederschap, haar werk voor goede doelen en hoe ze omgaat met de grote publieke druk. Later schuift prins Harry ook aan bij het gesprek. Hij vertelt over hun verhuizing naar de Verenigde Staten en over hun hoop en dromen voor de toekomst van het groeiende gezin.