Intieme zoenfoto van Game of Thrones-acteurs gaat rond op social media

'Meer dan gezellig'

Volgens de fotografe ging het er tijdens de fotoshoot 'meer dan gezellig' aan toe. ,,We waren met een klein gezelschap in een mooi landschap en daar bleek dat er een bijzondere chemie was tussen Emilia Clarke en Kit Harington. Toen ik ze vroeg om elkaar te zoenen, deden ze dat gelijk. Waarschijnlijk hing er op dat moment liefde in de lucht. Ik prijs me gelukkig dat ik erbij was. Hun aantrekkingskracht zag er hetzelfde uit als in de serie.''



De Britse acteur Kit Harington (30) heeft sinds 2012 een relatie met de even oude Schotse actrice Rose Leslie, die hij ontmoette op de set van Game of Thrones. De fotoshoot met Peggy Sitora vond voor het moment plaats dat de vonk tussen Kit en Leslie oversloeg. Leslies personage in de serie is de onverschrokken strijdster Ygritte. Emilia Clarke zou volgens de jongste berichten alweer een tijdje vrijgezel zijn.