Intocht Sinterklaas dit jaar op geheime plek en zonder publiek

Dat maakte de omroep NTR vanmiddag bekend. De locatie van de intocht wordt geheim gehouden om te voorkomen dat er toch veel mensen op afkomen, wat onverantwoord zou zijn gezien de coronamaatregelen.



Als er later dit jaar nieuwe, strengere maatregelen komen, wordt de intocht mogelijk alsnog afgeblazen. Maar daar gaat de NTR niet vanuit. ‘Wij stellen alles in het werk om Sinterklaas zoals altijd een warm welkom te geven in Nederland, maar wel op een manier die verantwoord is’, aldus de omroep in een verklaring.