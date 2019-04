Intriges aan het hof: prinses van Luxemburg moet adellijke titels inleveren

Voor drama en intriges zit je momenteel goed in Luxemburg. Daar gaat prinses Tessy Antony (33) al dagen over de tong, nu haar echtscheiding van prins Louis van Luxemburg officieel is afgerond. Per 1 september moet de prinses haar adellijke titels inleveren en weer als gewone burger door het leven. Maar daar lijkt zij zich niet bij te willen neerleggen.

Het Luxemburgse hof maakte 18 januari 2017 bekend dat prins Louis - de derde zoon van groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa - en zijn vrouw prinses Tessy gaan scheiden. Hun huwelijk was al jaren spraakmakend. Tessy werkte in het Luxemburgse leger toen ze Louis ontmoette. In maart 2006 werd hun eerste zoon Gabriel geboren. Dat zorgde voor de nodige opschudding in het katholieke groothertogdom, omdat Louis en Tessy niet getrouwd waren en aanvankelijk ook niet van plan waren in het huwelijksbootje te stappen. Bovendien was de prins op dat moment nog geen 20 jaar oud. Te jong, volgens de publieke opinie en de regels van het Luxemburgse hof.

Uiteindelijk gaven de twee - hij van koninklijke bloede en zij dochter van een tegelzetter en een huisvrouw - elkaar in 2006 toch hun jawoord. Louis verloor door zijn huwelijk met ‘burgermeisje’ Tessy zijn rechten op de troon. Hoewel groothertog Henri aanvankelijk tegen de verbintenis was, schonk hij zijn schoondochter toch adellijke titels waaronder dus ook die van prinses van Luxemburg.

Tessy en Louis tijdens hun huwelijk.

Titels afgeven

Sinds 3 april is het vorstenpaar officieel gescheiden. Tessy moet nu niet alleen afscheid nemen van haar man, maar ook van haar leven als royal én al haar titels. Een bittere pil, want de prinses heeft daar via sociale media als Instagram en Twitter altijd flink mee uitgepakt. Ze liet geen kans onbenut om zich te presenteren als Hare Koninklijke Hoogheid. Iets waar vanaf 1 september, zoals een rechter heeft bepaald, onherroepelijk verandering in komt.

Daar wil Tessy zich blijkbaar nog niet helemaal bij neerleggen. In recente interviews bleef ze tot nu haar titels opvoeren, hoewel ze intussen al een leven heeft opgebouwd als alleenstaande moeder in Londen. Het valt haar ongetwijfeld zwaar, want Tessy omschreef haar leven als getrouwde royal steeds als ‘luxueus’, met vooral veel vakanties in villa’s waar ze kosteloos konden verblijven. ,,Er werden huizen voor ons gekocht waar we wilden wonen en we kwamen nooit iets tekort. Paspoorten, rijbewijzen, ziektekostenverzekeringen en medische afspraken werden voor ons georganiseerd en betaald, net als de auto naar het vliegveld en upgrades voor vluchten.”

Passief agressief

De gewezen prinses haalt via sociale media nog steeds geregeld uit naar het Luxemburgse hof. ,,Deze scheiding is één hoop ellende”, schreef ze eerder. En ook: ,,Ik zal in de nabije toekomst veel meer in Luxemburg zijn, voor enkele interessante nieuwe projecten. Gedurende bijna tien jaar mocht ik thuis niets doen. Mijn hart gaat sneller kloppen van vreugde om terug te zijn. Ik kan mij op zo veel vlakken vergelijken met prinses Diana, een prachtige vrouw en moeder.”

Tessy prees op haar profiel ook groothertog Jean van Luxemburg als ‘beste overgrootvader die ik me kan voorstellen voor mijn twee engeltjes’, terwijl de twee volgens royaltywatchers helemaal geen band hadden of hebben. Ook besloot ze onlangs te poseren voor het het koninklijk paleis in Luxemburg-stad, waar ze al lang niet meer welkom is.

Tessy van Luxemburg met haar kinderen

Geldkraan dicht

Tessy eiste aanvankelijk 1,6 miljoen euro van haar ex-man om een nieuwe woning en een auto voor haar en haar zonen te kunnen kopen. Daar ging de schatrijke prins Louis niet mee akkoord, waarna hij een - volgens Tessy - belachelijk tegenbod deed: 3.370 euro alimentatie per kind per jaar. Ook mocht ze hun oude auto houden. Ter vergelijking: het vermogen van de Luxemburgse royals wordt op 3,5 miljard euro geschat, waarmee ze de op een na rijkste koninklijke familie van Europa zijn.

De rechter ging tot grote wanhoop van Tessy toch mee in Louis’ verhaal. Ze krijgt, zo heeft een rechtbank in Londen bepaald, 9.200 euro per jaar voor hun zoontjes Gabriel en Noah. Ze mag blijven wonen in het huis dat ze met Louis in de Britse hoofdstad deelde, maar alleen tot Noah zijn basisschool heeft afgemaakt. De rechter oordeelde dat Tessy niet kan verwachten dat zij en haar kinderen gesteund worden uit het vermogen van haar voormalige schoonfamilie.

Toch lijkt Tessy nog hoop te koesteren. ,,Er zijn mensen die zich ervan verzekerd hebben dat mijn titels van me worden afgenomen. Maar dat geeft niet, want een titel maakt je niet wat je bent”, zei ze deze week in het Britse Hello! Magazine. ,,Een vrouw heeft haar eigen verdiensten en het gaat niet om wie je trouwt of wiens naam je draagt, het gaat om wat je zelf hebt bereikt.”

