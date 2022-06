Inzamelingsactie gestart voor The Nits na afbranden studio

De band nam sinds de jaren 80 muziek op in het gebouw, dat door de leden werd omgedoopt tot de Werf Studio. Ook de hit In the Dutch mountains uit 1987 werd daar opgenomen.



‘Voor de opbouw van een nieuwe opnamestudio, voor de aanschaf van nieuwe apparatuur, instrumenten en voor de decors is veel geld nodig, vandaar deze actie’, schrijven initiatiefnemers van de inzamelingsactie. ‘Iedere bijdrage is welkom en we hopen dat The Nits door kunnen gaan met het geven van mooie concerten en uitbrengen van nieuwe muziek.’