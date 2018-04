Iran is op zoek naar het geluk

Dionne en Eva scoren tienen bij It Takes 2

14 april De jury van It Takes 2 heeft vanavond de eerste tienen van dit seizoen uitgedeeld. YouTuber Dionne Slagter kreeg de hoogste score van jurylid Gerard Ekdom voor haar duet Love Runs Out met Di-rect-zanger Marcel Veenendaal. Jurylid Angela Groothuizen gaf haar eerste tien aan FunX-dj en presentatrice Eva Cleven voor haar duet One Night Only met Romy Monteiro.