Irene Moors is een van de juryleden in nieuwe serie Dancing with the Stars

Voor Euvgenia is de cirkel rond met haar deelname. Zij werd in 2005 landelijk bekend als een van de dansers die in het programma een bekende Nederlander toegewezen kreeg. Euvgenia deed in totaal drie seizoenen mee en werd in de tweede reeks tweede met Winston Post aan haar zijde.



In januari werd bekend dat RTL Dancing with the Stars na tien jaar nieuw leven inblaast. Tooske Ragas, Gijs Staverman, Bibian Mentel, Samantha Steenwijk, Anouk Hoogendijk, Keizer, Berget Lewis, Barrie Stevens, Jamie Trenité en Rutger Vink doen mee. Het programma wordt gepresenteerd door Chantal Janzen en Tijl Beckand.



Dancing with the Stars was eerder tussen 2005 en 2009 op de buis te zien. Het nieuwe seizoen begint in september.