Irma krijgt eigen tv-show: wie wordt de beste gebarentolk?

Ze wil geen bekende Nederlander zijn. Maar gebarentolk Irma Sluis, wie kent haar niet? Zelf ziet ze dat anders. Ze vindt dat het zuiver moet zijn. Ze is nou eenmaal tolk en geen ‘tweederangs bekende Nederlander’ zoals ze het zelf zegt. ,,Anders had je mij wel in allerlei spelletjesprogramma’s gezien. Maar ik wil gewoon mijn werk kunnen doen.”