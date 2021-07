Iron Maiden komt na zes jaar met nieuw album

Volgens leadzanger Bruce Dickinson is de hele band heel enthousiast over de komende plaat. ,,Wij zijn allemaal erg enthousiast over dit album. We hebben het begin 2019 opgenomen tijdens een pauze in onze tour maar de pandemie heeft wat zaken vertraagd”, vertelt de zanger aan Rolling Stone. Volgens Dickinson kunnen Iron Maiden-fans lange nummers verwachten op het 82 minuten durende album. ,,De nummers zijn gevarieerd en sommige zijn behoorlijk lang. Er zijn ook twee nummers die behoorlijk anders zijn dan onze gebruikelijke stijl, en ik denk dat Maiden-fans op een goede manier verrast zullen zijn.”

Het nieuwe album werd opgenomen in Frankrijk en de band werkte samen met de oude producer van de band Kevin Sherley en producer Steve Harris. Volgens Harris telt de plaat ook een aantal moeilijke nummers. ,,Er staan een aantal zeer complexe nummers op dit album”, aldus de producer. ,,Er was veel werk voor nodig om ze precies te krijgen zoals we wilden dus het proces was soms uitdagend. Ik ben erg trots op het resultaat en kan niet wachten totdat de fans het horen.”

Donderdag kwam de eerste single, The Writing on the Wall, al uit. Senjutsu, wat vertaald wordt als tactiek en strategie, is vanaf 3 september te beluisteren.

