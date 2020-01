Is Angela de Jong te veel op televisie?

Radiolegen­de Tom Mulder (72) overleden

15:05 Radiomaker Tom Mulder is op 2 januari overleden. Dat meldt radioman Erik de Zwart. Mulder is 72 jaar geworden en is inmiddels in besloten kring gecremeerd. Hij is overleden na een kort ziekbed, stelt De Zwart. ,,Er is een absolute radiotopper heengegaan.”