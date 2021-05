Is de Friends-reünie het wachten waard?

recensieSoms na het zien van een aangrijpende serie of film, moet je jezelf even vermannen: dit is niet echt, dit zijn acteurs. Maar het knagende gevoel blijft: hoe zou het de hoofdpersonen vergaan? Blijven ze bij elkaar? Is de chemie er nog? Bij Friends, ‘s werelds beroemdste sitcom, beklijfde dat melancholische gevoel bij miljoenen mensen. Fans smeekten sinds de laatste aflevering in 2004 om een elfde seizoen, een film, of - ten minste - een reünie. Het wachten wordt morgenavond na 17 (!) jaar beloond. Could we wait any longer?