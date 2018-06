Is deze schatrijke Spaanse zakenman nieuwe vriend van Sylvie Meis?

De universitair geschoolde Manuel Campos Guallar - een goede vriend van de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo, toptennisser Rafael Nadal en de Spaanse hitzanger Enrique Iglesias - is één van de eigenaren van een goed lopende investeringsmaatschappij Mabel Capital die vastgoed verhandelt in Madrid, op de Balearen, in de Costa del Sol en de Verenigde Staten. In augustus 2017 opende de zakenman samen met een collega op Ibiza het superdeluxe eethuis Zela dat zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld tot een hotspot voor celebrities.



Op de menukaart van Zela, waar Meis de afgelopen tijd regelmatig een vorkje prikte, staan Japans-mediterrane specialiteiten. In het al langer bestaande restaurant Tatel op Ibiza, eveneens eigendom van Manuel Campos Guallar, worden vooral 'verantwoorde Spaanse lekkernijen' geserveerd. De twee werden tijdens een romantisch onderonsje bij Zela gefotografeerd, maar langere tijd was onduidelijk met wie de blondine zo close was. Journalisten van de Duitse tabloid Closer gingen op onderzoek uit en lieten aan Shownieuws weten dat het gaat om Manuel Campos Guallar. De zakenman en Meis hebben nog niets over hun vermeende romance gezegd, maar volgens Closer hebben de twee sinds kort daadwerkelijk een prille liefdesrelatie.