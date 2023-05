Is hoofdpersoon The Idol gebaseerd op Britney Spears? Lily-Rose Depp reageert op de geruchten

Het grote tv-debuut van Lily-Rose Depp wordt overschaduwd door vernietigende reacties én heel wat geruchten. Ze vertolkt in The Idol de rijzende popster Jocelyn, die er alles aan doet om na haar zenuwinzinking haar status en carrière terug op de rails te krijgen. Gaandeweg raakt ze in de ban van een mysterieuze nachtclubeigenaar (en sekteleider), gespeeld door Abel Tesfaye (The Weeknd).

Link met Britney Spears?

Is het hoofdpersonage, popster Jocelyn, gebaseerd op Britney Spears? Het is een veelvuldig gehoord verhaal. Depp ontkracht deze roddels in een gesprek met Extra. ,,Nee, het is niet gebaseerd op iemand in het bijzonder.. We proberen zeker niet het verhaal van iemand anders te vertellen, maar creëren een eigen verhaal.” Ze vervolgt: ,,Dit is een fictief personage en een fictief verhaal. Er waren veel verschillende mensen door wie ik werd geïnspireerd voor deze rol. Sommigen waren popsterren, anderen niet.”